Viljandimaa ettevõtjad jagavad tuhandeid eurosid

Need sponsorlusega tegelevad ettevõtted, kellega kõnelesime, nentisid, et kindlat toetusobjekti neil ei ole, kuid valdkonnad, kuhu nad on nõus raha paigutama, on peamiselt kultuur, mille alla kuulub ka sport, ning lasteüritused ja haridus. Summad, mida välja käiakse, on erinevad. Aktsiaselts Viljandi Metall kulutab juhatuse liikme Jaak Sule sõnul aastas sponsorluseks hinnanguliselt 30 000 – 40 000 eurot. Sulg lausus, et kogukonda on Viljandi Metall toetanud algusest peale ning sellest on ettevõttel kujunenud harjumus. «Hea harjumus,» lisas ta.