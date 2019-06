“Palju sõltub asfaldist, aga lootus on jaanipäevaks valmis saada,” ütles Tartu ja Mäe tänaval kaeve- ja torutöid tegeva osaühingu San-Erika Ehitus juhatuse liige Peeter Jürgens. Tartu tänaval kaevatakse umbes järgmise nädala lõpuni.

Töövõtja on arvestanud hansapäevadega kaasnevate muudatustega liikluskorralduses, piirab kaeveala aedadega ja avab liikluseks. Küll aga tuleb liiklejatel arvestada, et läbipääs on kitsas ja kiirus piiratud.