Rongkäigu eesotsas astus põhikooli direktor Eero Metsavahi ruuporiga, tema järel poisid kooli lipu, embleemi ja trikolooriga. Rohkem kui sada õpilast, õpetajad ja külalised kõndisid kilomeetri kaugusel asuvale kalmistule. 185-aastase rahupaiga tähiseks on nüüd mälestuskivi, millel on roostevaba terasplaat kalmistuplaaniga aastast 1900. Tekst plaadil annab teada, et paiga on korrastanud Heimtali koolipere. Mälestusplaadi avamisel peeti kõnesid ja kõlas tütarlastetrio selgekõlaline laul lindude koori saatel.