Sõitjad võivad loota uusi ronge

Eile andis Elron teada, et sõitjate soovile vastu tulles on ettevõte otsustanud Viljandi, Tartu ja Narva liinil kõige suurema nõudlusega sõitudel reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti jalgrataste rongiga vedamise keelata.

Tulevikus on plaanis soetada hübriidrongid, mille energia- ja hoolduskulud on väiksemad kui praegustel diiselrongidel. Uued rongid on lisaks majanduslikule säästule ka märgatavalt mugavamad, keskkonnasõbralikumad ja vaiksemad. Eestis on rongiga sõitjate arv viimase viie aastaga kasvanud enam kui kolmandiku võrra. Sõitjate nõudluse kasvuga on suuremate linnade vaheline rongiliiklus enam kui kahekordistunud.