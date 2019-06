Viljandi linnajuhid otsustasid mullu, et järve ääres kaheksa krundi hoonestusõigust omaval Vikerkardinal on ületatud kõik mõistlikud tähtajad, et kaheksa eramut püsti panna. Neli maja on linnajuhtide hinnangul valmis, aga neli krunti, millest kolmel on vundament ja ühel pisut seinu, on sellised, et need tuleb arendajalt ära võtta. Vikerkardina omanik Robert Jaani lubas selle otsuse peale linnale pikka ja kulukat kohtuvaidlust.