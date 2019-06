Tulevik käis lõunas võidu järel

«Raske oli, aga võit tuli, see on ainus, mis loeb. Jõuan ikka ja jälle selleni, et tiheda mängudegraafiku juures on ülioluline meeskonnasisene roteerimisvõimekus. Meil see võimekus sisuliselt puudub. Seda rõõmsam on meel täna meeste üle, näidati sisu – nad on absoluutsed võitlejad!» vahendas Tuleviku kodulehekülg peatreener Sander Posti vahetuid võistlusjärgseid emotsioone.