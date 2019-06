Pärimusmuusika festivali jäätmekorralduspealik Kirsika Meresmaa ütles, et kuigi rahva hulk folgil on aastate jooksul olnud üsna stabiilne, on jäätmete hulk viimastel aastatel vähenenud. «Jäätmete koguhulk oli 2017. aastal 37,2 ja 2018. aastal 32,7 tonni.»