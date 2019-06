Prügisortimisoskus vaikselt paraneb

Aktsiaseltsi Keskkonnateenused Lääne regiooni jäätmekäitlusjuht Marina Lillepõld ütles, et Viljandi inimesed on juba päris hoolsad pakendi- ja paberisortijad. Tema sõnutsi on sorditud paberi ja papi hulk kindlasti kasvanud sellest ajast, kui kortermajadele tehti kohustuslikuks nende jäätmete konteinerite kasutamine.