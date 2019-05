Et oma koolnuhalli karva kehavorme ettevaatlikult jälle jumestama hakata, ei pea hädasti Pärnusse, Piritale või Pakri saarele põrutama. Siinsamas Viljandi ümbruses on suplemishuvilistele suvitajatele mängulusti rohkem leida kui keskmise supermarketi puuviljaosakonnas loomaaiast plehku pannud pärdikutele. Sakala valis välja neli eriilmelist plaaži Viljandis ja selle ümbruses ning proovib need nüüd suvitajatüüpidega sobivateks komplektideks jaotada. Ehk on abiks. Või siis niisama rõõmuks.