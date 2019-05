Mõnikord on halvad filmid kohe nii halvad, et ei usu oma silmi. Ka see on okei, sest paneb vaataja analüüsima. Huvitav, mis tablette lavastaja tarvitab? Kui palju nad peaosatäitjale maksid, et ta sellise jamaga nõus oli? Kuidas see film šimpansidele meeldiks? Kas mõnel on seda jama vaadates ka pea otsas plahvatanud? Äkki saab sellega Colorado mardikaid tõrjuda? Mnjah, no kui mitte muud, siis saab ehk aimu, kuidas filmi kohe kindlasti teha ei tohiks.