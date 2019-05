Viljandi Paalalinna koolis õpetaja Ene Sarapi maha lasknud noormees on vanglas veetnud juba veerandi oma senisest elust. Teisest küljest on seda alla viie aasta. Nüüd otsustas Viru maakohus, et vangis oldud ajast piisab ning õpetaja tapja võib vabadusse lubada. Tõsi, otsus pole lõplik, sest prokuratuur võib selle veel edasi kaevata, aga seni pole kohtule mõjuvaid vastuväiteid esitatud.