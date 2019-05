Prillipoe juht soovib Viljandi kesklinna tasulist parkimist

Osaühingu OptiPRO juhatuse liige Bruno Lauri pöördus linnavalitsuse poole kirjaga, milles ta kurtis, et tema poe klientidel pole võimalik kaupluse lähedal parkida, sest ümberkaudsete äride ja kontorite töötajad on kohad hõivanud. Samas on kaupluses käivate inimeste seas palju eakaid inimesi, kellel on pikka maad raske kõndida.