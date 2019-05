Jaak Madison oma viimasele Viljandi linnavolikogu istungile ei jõudnud

Siirdumine Euroopa parlamenti tähendab Madisonile, et seaduse kohaselt peab ta lahkuma nii riigikogust kui Viljandi volikogust. Madison lubas järgmisel nädalal konsulteerida linnasekretäriga, kas tal on mõistlik esitada lahkumiseks avaldus ja taanduda kohe või oodata ära 15. juuni, mil tõenäoliselt kinnitatakse ametlikult europarlamendi valimistulemused ning tema volitused Viljandi volikogus lõpevad automaatselt.

Viljandi volikogu järgmine istung on 20. juunil ning selleks ajaks peab EKRE leidma volikokku uue liikme. Esimene asendusliige on ettevõtja Kaido Kivisild, kes avaldas nädala hakul arvamust, et tõenäoliselt ei võta ta kohta vastu.