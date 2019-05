Päeva foto. Karu ületas teed

Keskkonnaameti kodulehel avaldatud pruunkarude küttimisandmete põhjal on tänavusel jahihooajal jagatud kokku 61 küttimisluba: 60 neist on käiku läinud. Viljandimaal on lubatud küttida kolm karu ning need load on ka käiku läinud, mistõttu võib teed ületanud mesikäpp kergendunult hingata.