Edukas firma on TV3-le magus suutäis, mis võimaldab kontsernil siseneda seni katmata meediaäri valdkonda.

«Kui suure raha eest tahetakse osta üks asi, mis sul olemas on, siis kaalu selle müümist, sest hiljem, kui sina tahad seda suure raha eest müüa, ei taha keegi seda võib-olla enam osta,» ütleb Laur ja tunnistab, et tal üks silm nutab, teine naerab. Koos partneritega sai üles ehitatud suur ettevõte, aga igal asjal on algus ja lõpp. Laur jätkab ettevõttes kümneprotsendilise osalusega, olles nõukogule konsultandiks ja andes asju vaikselt üle.