Lambad alustasid lossimägedes niitmishooaega

Esimesel suvel toodi praegusest poole väiksemasse aedikusse 27 lammast, kuid üsna kiirelt sai selgeks, et nii suurele karjale seal toitu ei jätku. Mõned lambad sõidutati minema ja teine koppel rajati lisaks. Sellest võeti õppust ja järgmisel aastal toodi kohale 15 villakandjat. Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Iris Saar ütles, et arvu vähendatigi seetõttu, et lammastel oleks piisavalt toitu.