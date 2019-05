Linnavõimu ümbermõtlemisel on kaks põhjust. Esiteks ei osatud ennustada nii tugevat vastuseisu, teiseks ei teostunud kuigi edukalt esialgne mõte müüa korterid senistele üürnikele turuhinnast veerandi võrra odavamalt. Miks selliseid lootusi üldse hellitati, on omaette küsimus, sest ette oleks pidanud nägema nii eakate inimeste protesti mujale kolimise vastu, kui ka seda, et neil korteriostuks enamasti võimalust pole. Ent olgu kuidas on, vigu ikka tehakse. Peamine, et nende ilmnedes asja jonnist edasi ei aeta, vaid olukorda parandada püütakse.