Tavakorralised valimised

PRAEGUNE riigikogu on valitud ja valitsus moodustatud kõigi kehtivate seaduste järgi. Kui tulemus kellelegi ei meeldi, vaadaku peeglisse. Inimene peab oma valiku eest ka vastutama.

Riigikogu on valitud kaheksa korda. Seda peaks juba osatama teha. Peaks juba teatama, et omadused, mis on vajalikud parlamenti saamiseks, ei ole samad, mida läheb vaja töös. Milleks valida poliitikategijaid tuntud inimeste seast, kel ei pruugi uuest ametist kuigipalju aimu olla?