Raudna karjääri ujumiskohta on keegi vedanud ehitusprahti.

Sakala ajakirjanikud leidsid kolmapäeva õhtul Raudna karjääri äärsest armastatud ujumis- ja supluskohast mitu kotitäit ehitusprahti, mille hulgas leidus ohtrasti klaasitükke. Reporter Üllar Priks märkis nördinult, et tema meelest on see veel inetum tegu kui prügi metsa alla viimine.