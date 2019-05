Cleveron laienes ka Mehhikosse

See on esimene Cleveroni pakirobot Mehhikos. Viiemeetrine pakirobot hoiustab 5,4 ruutmeetri peal 300 pakki. Cleveron 401 on kasutusel ka USA Walmartides, kuhu paigaldatakse 2019. aasta lõpuks kokku 1600 pakirobotit, teatas pakiautomaatide tootja.