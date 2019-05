Viljandi rannas spordib mitusada politseinikku

"Alustasime jalgpallivõistlusega, sellele järgneb triatlon, jõualad ja rannavolle," rääkis Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel. "Reedel on kavas kergejõustik. Osalejaid on kõikidest prefektuuridest ja ka partnerasutustest. Oleme püüdnud sättida nii, et meie olümpia käiks mööda erinevaid paiku ringi, eelmised kaks aastat olime Pärnus. Eks meil tule eelarvet ka silmas pidada, nii et Eesti tippstaadionidega on keeruline. Viljandis on kõik kenasti kompaktselt koos, ilm on ka ilus, nii et tingimustele pole midagi ette heita.”