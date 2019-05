Galerii. Spordikool täitus lillemere ja pidulikkusega

"Eriline on alati see, kui terve rühm või võistkond suudab korraga lõpetada, nii ka seekord,” viitas spordikooli direktor Andres Kallavus äsja lõpetanud Urve Tamme juhendatud iluvõimlemisrühmale ja Vello Ritsi korvpalluritele. "Urve Tamme juhendatud kaheksa tüdrukut on spordikoolis algusest peale lõpuni aktiivselt koos olnud ja rühm korvpallureid osales ka maakondlikel meistrivõistlustel," rääkis ta.