Läti piirile kõige lähemal asuvaid kauplusi pidava Abja Tarbijate Ühistu esindaja Laili Lambi sõnul on muudatusele väga vara mingit hinnangut anda, kuid pigem võib arvata, et ostjaid see enam tagasi ei too. Klientuur, kes on varem kohalikes poodides ostmas käinud, käib seal ka edaspidi. Lambi hinnangul piirnevad inimeste vajadused eelkõige siiski toidukaupade, mitte alkoholi soetamisega.