See vana tõdemus, et kes teeb kurja maa peal, teeb seda võimaluse korral ka vee peal või isegi õhus, on Eesti õiguskaitsesüsteemile jäänud suures osas paraku teoreetiliseks. Adutakse küll, et seaduserikkumisi pannakse toime ka veekogudel, kuid jaksu neid lahendada või takistada napib.