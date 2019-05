GALERII. Koduvõidust lahutas kaks minutit

Viljandi Tuleviku peatreener Sander Post oli võidu käestlibisemise pärast pettunud, ent nentis Tuleviku kodulehe vahendusel, et mängijatele tal etteheiteid pole. "Minu mehed tegid looma moodi tööd ja see punkt on ikkagi teenitud, mitte meile kingitud või kellegi armust tulnud," rääkis ta. "Võitlust oli meeletult ja iga väljakul käinud mees jättis endast kaaluka vastase vastu murule kõik, mis tal anda oli. Kuidas ma saaksingi sellises olukorras ja karikavõitjalt võetud viigi järel kellelegi midagi ette heita? Kutid tegid supermängu."