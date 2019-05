Ettevõtjad saatsid keskkonnaministrile avaliku kirja

Allakirjutanute seas on ka Viljandi mittetulundusühingud ja ettevõtted, näiteks Vanaõue puhkekeskus, Energia talu, Tipu looduskool ja mittetulundusühing Soomaa Turism. Üks kirja koostajatest on Soomaa turismiettevõtja Aivar Ruukel.

Üleüldist raiekeeldu lindude pesitusperioodil välja kuulutatud ei ole ning erametsade omanikud võivad teha raiet aasta läbi. Riigimetsades kestab raierahu 15. aprillist 15. juunini. Riigimetsa majandamise keskus on kevadsuvist raierahu pidanud 2002. aastast.

Lisaks keskkonnaorganisatsioonide poolt juba välja toodud looduskaitselistele argumentidele linnurahu kehtestamiseks soovime omalt poolt juhtida tähelepanu pesitsuseaegse metsaraie negatiivsele mõjule turismisektori jaoks. Eesti on Euroopas kolme rahvusvaheliselt tunnustatuima linnuturismimaa seas, märtsist juunini on linnuturismi kõrghooaeg. Lindude elus kõige olulisemal ja õrnemal ajal toimuv pesapuude raie on hävitava mõjuga Eesti kui loodusturismi sihtkoha mainele ja turismimajanduse rahvusvahelisele konkurentsivõimele.