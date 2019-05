Ometi on Leie kooli direktori ülesanne just selline: palgata töötajaid, kelle staažiks võib jääda paar-kolm kuud. Vallavolikogu on otsustanud õppeasutuse sulgeda. Lapsevanemad on otsuse kohtusse kaevanud. Kohus teeb oma otsuse ... Millalgi suvel. Aga võib-olla sügisel. Nüüd on vallavalitsus seisukohal, et kui kohtuotsus tuleb enne 25. augustit, jääb sulgemisplaan jõusse. Välja arvatud muidugi siis, kui kohus annab õiguse lapsevanematele.