Päeva läbiv teema on Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programm ja patrooniks valitud KiVa tegevjuht Triin Toomesaar. Toomesaar ütles, et see on esimene kord, kui ta on patrooniks valitud. Kuigi päevakava on meelelahutuslik, leiab ta, et tõsisele teemale leidub selles oma kindel koht.