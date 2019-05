Lembit Kruuse on juba 26 aastat pidanud kodukandis Vastemõisas pisikest tanklat. Mingit suuremat ärilist tulu sellest tema sõnul ei sünni, see olevat rohkem hobiettevõtmine. Tankureid ja bensiinivulinat armastab Kruuse aga sedavõrd, et on kätte võtnud ja tankla külge iselaadi kütusemuuseumi ehitanud.