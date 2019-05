46 kilomeetri pikkune rada Mõisakülla lõpeb tegelikult üheksandal kilomeetril koera juures, kes pole kuri, aga kelle närvid on läbi. Koera ennast ma küll ei kohanud, aga nii on tema kohta kirjutatud sildile aiaväraval. Edasi on võimalik minna, aga teekonda Õissu tuleb GPS-i abil otsida ja see teekond sobib neile ratturitele, kellele meeldib ratast seljas tassida.