Leie kooli saatus kõlgub maa ja taeva vahel

Veel samal päeval, kui Viljandi valla poliitikud otsustasid Leie kooli kaotamise, pöördusid kuus lapsevanemat kaebusega Tartu halduskohtu poole ja palusid selle otsuse tühistada. 8. mail tuli kohtust määrus, mis teatas, et lapsevanemate palve on menetlusse võetud ning on seatud ka esmane õiguskaitse, mis ei luba kooli kaotada ega sealsete klasside arvu vähendada enne, kui kohus on teinud lõppotsuse. Millal see juhtub, pole teada. Praegu on kohus andnud Viljandi vallale 5. juunini aega esitada kaebusele oma vastus.