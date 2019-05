Jutt käib terapeutilistest antikehadest ehk ravimitest, mille väljatöötamise idee taga on eelmisel aastal Nobeli auhinna saanud kaks immunoloogia valdkonna teadlast – Tasuku Honjo Kyōto ülikoolist ja James P. Allison Texase ülikoolist.

Tasuku Honjo on avaldanud lootust, et aastaks 2050 võiks enamik vähivorme olla ravitavad just immunoloogiliste ravimite abil.