Praegu on väga populaarne valmistada igasuguseid tervisele kasulikke näkse ning turu- ja poeletid on neist lausa lookas. Tervislike valikute vastu huvi tundvale 32-aastasele Julia Lipule hakkas internetis silma, et puuviljakrõpse saab üsna lihtsalt teha koduski. Et aiamaalt jäi maasikaid, ­õunu ja pirne liiga palju üle, aga moosi keeta talle väga ei meeldi ja suhkrust hoiab ta pigem eemale, tunduski paslik proovida, kuidas asi käib.