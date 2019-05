Viljandi arengukava ja eelarvestrateegia jõuavad volikogu ette

Linnavolikogu komisjonid hakkavad juunis arutama projekte, mille kohta on oma sõna öelnud arengukava ja eelarvestrateegia loomist juhtinud komisjoni valdkondlikud töörühmad ja linnakodanikud, kes osalesid rahvakohtumistel või vastasid veebiküsitlusele. Dokumentide esimene lugemine volikogus on augustis, avalikustamine ja avalik väljapanek on kavandatud septembrisse ning kehtestada kavatsetakse need teisel lugemisel linnavolikogu oktoobrikuu istungil.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Viljandi tulevikku silmas pidades väga oluline. "Paneme selle protsessi käigus paika Viljandi arengusuunad järgmisteks aastateks. Seepärast on oluline, et lisaks linnavalitsuse ja -volikogu liikmetele ütleksid oma sõna sekka linnakodanikud," rääkis linnapea.