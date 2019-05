Aprilli kuivad ilmad tõid rekordarvu metsa- ja maastikupõlenguid

Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing ütles, et sel aastal on kevad alanud kehvalt nii Euroopas kui ka Eestis. Aprillis räsis Euroopat üsna suur kuumalaine, mis tõi mitmel pool kaasa metsa- ja maastikupõlengud. Ka Eestis oli aprill soe, päikeseline ja väga väheste sademetega. Kuu jooksul sadas vaid 30 protsenti aastate keskmisest, mida on erakordselt vähe. Ilmateenistuse andmetel ei ole nii kuiva aprilli olnud alates 1961. aastast.