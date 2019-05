Iga neljas tööandja plaanib palgatõusu

Mulluse kevadega võrreldes on mõlemas ametirühmas palgatõusu plaan mõne protsendipunkti võrra kasvanud. Oluliselt on kasvanud ka juhtide põhipalku tõsta kavatsevate organisatsioonide osatähtsus: kui möödunud aastal kavatses juhtide palku tõsta 5 protsenti palgatõusu kavandavatest tööandjatest, siis tänavu on neid koguni 14 protsenti. Sama ambitsioonikas on plaan tõsta ka tippspetsialistide palgatasemeid.