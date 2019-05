«Seda on vähem kui riigikogu valimistel,» ütles komisjoni esimees Maarika Aaso.

Alates keskpäevast saabus valijaid tihedamalt ning Aaso prognoosis varasema kogemuse põhjal, et nii jääb see kuni kella 16-ni. Õhtupoolikul on taas tulijaid vähem.