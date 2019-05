Valus kaotus Kuressaarest tegi mehed mõtlikuks

Saarlaste mängust: «Iga meeskond ja treener valib mänguplaani ise ning viib selle ellu. Kure tegi seda täna edukalt, järelikult hästi ja võit neile oli seetõttu igati teenitud. Tuleb mängida nii, nagu osatakse, ja moel, mis on optimaalne. Suurt pressingut nad ei teinud, mängisid üksnes kontratele. Minu mehed mängisid nii, nagu soovisin, täna lihtsalt ebaõnnestusime kriitilistel hetkedel mänguplaani elluviimisel. See on jalgpall ja nii see käib.»

Seisust liigatabelis: «Kaotada on muidugi vastik, eriti lähikonkurendile. Poolehoidjate ees on paha tunne ja neist kahju, aga uskuge, mingit katastroofi see kaotus ei tähenda. Selliseid mänge tuleb kõigil ette, kus pallid lihtsalt ei lähe väravasse. Oleme alles hooaja esimeses pooles ning kolm neljandikku hooajast mängimata. Tean ja näen, milleks meeskond võimeline on ja usk meeskonna sees pole kuhugi kadunud. Analüüsime ja õpime, teeme parandused.»

Järjekordse keskkaitsja kaotusest: «Alex Roosalu kollane kaart, mis ta Narva Transi mängust eemale jätab, on paratamatus. Kui kaart tuleb võtta, siis tuleb ta võtta, see on kaitsja töö. Elu teeb see meil keerulisemaks muidugi, ent olen selliste asjadega arvestanud, see on ju teada, et kaitseliinis selliseid mänge ette tuleb, kus mehi tuleb kaartide tõttu asendada. Tuleb leida optimaalne lahendus, vangerdada. See ei ole ka võistkonnale midagi uut. Saame hakkama.»

Mängu protokoll

FC Kuressaare – Viljandi JK Tulevik 1:0 (0:0)

58. Ranon Kriisa

Väravasööt: 58. Sander Laht

Hoiatused: 19. Mairo Miil, 31. Rauno Tutk, 75. Sander Seeman – 56. Alex Roosalu, 67. Gustav-Hendrik Seeder, 86. Janar Õunap

Mänguolud: +18, päikesepaisteline ilm; muruväljak heas seisukorras.

Pealtvaatajaid: 278

Peakohtunik: Mart Martin

Abikohtunikud: Jaan Roos, Hannes Reinvald

Neljas kohtunik: Revo Sirel

Kuressaare: Magnus Karofeld, Mairo Miil, Märten Pajunurm, Elari Valmas, Ranon Kriisa, Rasmus Saar (70. Silver Alex Kelder), Sander Seeman, Oliver Rass (90. Märten Opp), Rauno Tutk, Sander Laht, Karl Ivar Maar (73. Maarek Suursaar).

Varus: Roland Kütt, Mario Pruul, Märten Opp, Karmo Paju, Alari Saar, Silver Alex Kelder, Maarek Suursaar.

Tulevik: Karl-Romet Nõmm, Mark Edur, Janar Õunap, Alex Roosalu, Gustav-Hendrik Seeder, Kaur Tomson (52. Illimar Loigo), Tanel Lang, Rainer Peips (59. Rasmus Alles), Kristjan Kask, Indrek Ilves, Kaimar Saag.