Saladuste öö varjus valmisid palvehelmekeed

Laual on karbikesed, milles igaühes lebab 19 helmest. Esimesena aetakse nöörile kuldne, kõige suurem, see on Jumala helmes. Kuldsele järgnevad kuus pisikest ovaalset vaikusehelmest, mis tähendavad, et palvete vahel on vaikusehetked. Seejärel on kees koht mina-helmel ja ristimishelmel. Siis tulevad kõrbehelmes, püha muretus ning seejärel armastuse pärlid, millest üks kujutab Jumala armastust ja teine ligimesearmastust. Järgnevad kolm saladuste pärli, millest roheline märgib loodust, must surma ja muret ning surmale järgneb ülestõusmine – suur valge pärl.