Euroopa Liit Eestis. Mis on 15 aasta vili?

Tänaseks on Eesti Euroopa Liitu kuulunud 15 aastat ja 25 päeva. Et Euroopa Liidu kohalolu Eestis on kaunis eredalt märgata eurotoetuste kujul, on homme asetleidvate Euroopa Parlamendi valimiste eel paslik vaadata tähtsamaid ettevõtmisi, mis on eurotoetuste abiga teoks saanud Viljandimaal.