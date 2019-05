Ugala teatri 99. hooaeg saab kohe ümber. 31. mail tõmmatakse sellele joon alla traditsioonilise kevadpeoga. See ei ole aga päris tavaline pidu. See on pidu, kus öeldakse ciao teatri juhile Kristiina Alliksaarele ja loomingulisele juhile Ott Aardamile. Mõlemad on Ugala teatrit juhtinud viimased viis aastat.