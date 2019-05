Kampaania või jumalasõna? Europarlamenti tagasi kandideeriv Igor Gräzin peab valimispäeval Viljandis jutluse

Euroopa Parlamenti kandideeriv Igor Gräzin peab pühapäeval, 26. mail Viljandi Pauluse kiriku jumalateenistusel jutluse. 26. mai on ka Euroopa Parlamendi valimiste päev, mil igasugune aktiivne valimisagitatsioon on keelatud. Gräzin lubas kindla sõnaga, et poliitika jätab ta igal juhul väljaspoole kiriku seinu.