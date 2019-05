Viljandi tänavate remont algas Kösti ristmiku asfalteerimisega

Asfalteerimiseks on välja valitud lõigud Tallinna, Jakobsoni, Tartu ja Vaksali tänaval. Parandatakse nii sõidujälgesid kui ka teisi kehvemas seisukorras kohti. Linnale lähevad tööd maksma 42 750 eurot.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on see summa mõeldud kõige avariilisemate tänavalõikude korrastamiseks. “Tegu on tavapäraste kevadiste parandustöödega. Korrastame lõikusid, mis vajavad parandamist, kuid kuhu kapitaalremonti plaanitud ei ole. Suuremaks tee-ehituseks läheb sel suvel Pärnu maanteel,” rääkis linnapea.