Selçuk Bulut: Eestis ramadaani pidada on paras katsumus

Kuigi Selçuk Bulut ja Õnneseene põngerjad on eri rahvusest, saavad nad omavahel kenasti hakkama. Nagu põhjendab ladusat suhtlust noormees ise: laste keel on universaalne.

Alates möödunud aasta oktoobrist on Viljandi Männimäe lasteaia Õnneseene rühma õpetajaid ja lapsi aidanud Türgist pärit 23-aastane Selçuk Bulut. Ta on siiras ja südamlik inimene. Ta on moslem. Juulis liigub ta edasi Poola, et jätkata õpinguid, kuid Eestit ja siinseid inimesi jääb ta taga igatsema.