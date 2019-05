Uuel nädalal lükkavad turniiril palli erivajadustega inimesed

Tänavune turniir on juba kaheksas ning jalgpalliklubile on see tavapäraselt heategevuslik ettevõtmine. Selle toimumisele panid õla alla Viljandi linnavalitsus ja osaühing Nõmme Kaubandus, kes on ühtlasi ka Tuleviku klubi toitlustuspartner. Nagu igal aastal, tegutsevad ka tänavu turniiri toimkonnas koos eriolümpia ühenduse inimestega Tuleviku klubi kontori töötajad, turniiril tegutsevad kohtunikena Tuleviku jalgpallurid.