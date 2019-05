«Põhiliselt küsitakse toetust akende ja uste restaureerimiseks,» rääkis linnavalitsuse kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestman. «Huvitaval kombel aga oli tänavu abikõlblikke taotlusi vähevõitu ning seetõttu pikendasimegi taotlemise tähtaega. Pärast pikendamist on saabunud juurde veel mitu taotlust ja ma ­tean, et mõnda veel praegu kirjutatakse. Loodan väga, et nende hulgas on ka paar ilusat vanalinna mälestist.»