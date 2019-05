Hilja ja Helle Heinsalu on oma koduga igati rahul.

Helle Heinsalu korter Abja-Paluojal on puhas, helge ja särav – silmal hea vaadata. Kõige tähtsam on perenaisele siiski asjaolu, et ta saab oma kodus ratastooli kummide vihisedes ringi liikuda.