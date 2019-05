Küsitlusel saab hinnata Viljandi linnaelu korraldust

Rahvaküsitluse eessõnas selgitatakse, et selle eesmärk on anda Viljandi linna elanikele võimalus hinnata seni tehtut ning rääkida kaasa, kuidas muuta linna paremaks. Inimesi oodatakse kaasa mõtlema, mis on tähtsad lahendamist vajavad mured ning millised tegevused peaks lähiaastatel ellu viima. Küsitlus on anonüümne.