Iga 20. Viljandimaa valija on jaoskonnas käinud

E-hääletanud on üle 13 protsendi valijatest. Eel- ja e-hääli kokku on viimase seisuga andnud europarlamendi valimistel 165 123 valijat, mis moodustab 18,7 protsenti nende üldarvust. Elektrooniliselt on hääletanud 116 805 inimest, jaoskondades on antud 48 318 häält.