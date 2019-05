​Linnu tänav 4/4a hoonestusõiguse linnalt ühe euro eest omandava osaühingu Pärnakas esindaja Roman Juur ei soovinud veel öelda, mis plaan ettevõttel ehitisega on, kuid kinnitas, et selle renoveerimisega alustatakse võimalikult kiiresti. Muinsuskaitseametilt kavatsetakse tema sõnul taotleda luba, et kaitse all olevat maja saaks hakata konserveerima enne ehitusloa väljastamist, sest kunagise haridustempli üks sein ähvardab kokku variseda ning kui see peaks juhtuma, läheksid tööd palju kallimaks.